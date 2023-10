Voo da FAB trazendo primeiro grupo de brasileiros resgatados em Israel aterrissa em Brasília

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que realizou o resgate do primeiro grupo de brasileiros em Israel chegou a Brasília durante a madrugada desta quarta-feira, 11 de outubro. O voo, que partiu de Tel Aviv na terça-feira, 10 de outubro, teve uma duração de aproximadamente 14 horas.

Foto: Reprodução Internet/ GloboNews

O KC-30 deixou Israel com 211 passageiros a bordo. De acordo com o Itamaraty, outros cinco voos estão programados para decolar do país e trazer de volta brasileiros da região nos próximos dias.

Foi apurado pela GloboNews que o governo deu prioridade a famílias com crianças, idosos, pessoas com deficiência e enfermos.

Os brasileiros que desejam sair de Israel devem preencher um formulário de inscrição disponibilizado pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Você pode acessá-lo aqui.

A seguir, veja os próximos voos programados:

Terça-feira, 10 de outubro: avião KC-30, com capacidade para até 210 passageiros. Voo direto com chegada prevista em Brasília às 01h de quarta-feira, 11 de outubro.

Quarta-feira, 11 de outubro: avião KC-30, com capacidade para até 210 passageiros. Voo direto com chegada prevista no Galeão, Rio de Janeiro, às 23h do mesmo dia.

Quinta-feira, 12 de outubro: avião KC-390, com capacidade para até 60 passageiros. Realiza paradas em Lisboa (Portugal), na Ilha do Sal (Cabo Verde) e no Recife, antes de chegar em Guarulhos, São Paulo, às 11h de sexta-feira, 13 de outubro.

Sexta-feira, 13 de outubro: avião KC-30, com capacidade para até 210 passageiros. Voo direto com chegada prevista no Galeão, Rio de Janeiro, às 23h do mesmo dia.

Sábado, 14 de outubro: avião KC-30, com capacidade para até 210 passageiros. Voo direto com chegada prevista no Galeão, Rio de Janeiro, às 23h do mesmo dia.

Após chegarem ao Brasil, os passageiros serão transportados gratuitamente até seus destinos finais, graças a uma parceria do governo com a Azul Linhas Aéreas.

Quanto aos brasileiros que se encontram em territórios palestinos, ainda não há confirmação sobre a organização de voos de resgate, devido a desafios logísticos e de segurança. No entanto, o Itamaraty informou que alugou um ônibus para retirar 26 brasileiros que estão na Faixa de Gaza, aguardando autorização do Egito para conduzir a operação.

O Ministério das Relações Exteriores disponibilizou contatos de emergência para auxiliar brasileiros no Oriente Médio. Veja abaixo:

Escritório em Ramala: +972 (59) 205 5510

Embaixada em Tel Aviv: +972 (54) 803 5858

Plantão consular geral, em Brasília: +55 (61) 98260-0610

Da Redação com G1