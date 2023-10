Leilão da Receita Federal tem iPhone 14 e Apple Watch a partir de R$ 2,8 mil; veja como participar

A Receita Federal realiza frequentemente leilões de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Ontem, 10 de outubro, o órgão deu início a um novo período de propostas para o leilão que acontecerá em 19 de outubro. Tanto pessoas físicas como jurídicas têm a oportunidade de participar.

Foto: Reprodução Internet/Agência Brasil - Marcello Casal

Dentre os produtos disponíveis, destacam-se o iPhone 14 e o Apple Watch, com lances a partir de R$ 2,8 mil. Os lances podem ser efetuados até às 17h do dia 18 de outubro. Além disso, há diversos aparelhos da Xiaomi disponíveis.

Um dos lotes notáveis é o número 6, que inclui um iPhone 14 de 128GB e um Apple Watch Series 7, com um lance inicial de R$ 2.840. Outros produtos da Apple, como o iPhone 11 de 128GB, estão disponíveis com um lance inicial de R$ 1 mil.

Se você está interessado em participar do Leilão da Receita Federal, pode conferir os detalhes dos lotes, incluindo informações sobre os produtos e seus valores mínimos no site da Receita Federal. Para participar, é necessário realizar o cadastro no e-CAC, utilizando um certificado digital.

Se desejar agendar uma visita para visualização dos produtos, é importante entrar em contato com os números de telefone fornecidos para cada local listado no edital de número 0727600/000002/2023, a fim de verificar a disponibilidade. Todas as informações sobre os locais de visitação e retirada dos lotes arrematados estão disponíveis no edital. Vale ressaltar que os lances são para adquirir lotes completos, com todos os itens neles contidos.

Da Redação com Moneytimes