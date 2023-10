Adolescente de 13 anos é encontrada morta; suspeito do crime de 14 anos que era namorado da vítima foi detido

Na noite de terça-feira (10), em Araraquara (SP), o corpo de Júlia Peixoto Machado, de 13 anos, foi localizado. Um indivíduo menor de idade, de 14 anos, foi detido sob suspeita do crime. As autoridades da Polícia Civil estão conduzindo uma investigação para esclarecer os motivos por trás desse homicídio.

Foto: Reprodução Internet/ G1

Júlia Peixoto Machado estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira (9), quando saiu para ir à escola e não retornou.

O corpo da adolescente foi descoberto no estacionamento do antigo Shopping Tropical, no bairro do Melhado, por policiais que estavam em busca da jovem desaparecida.

De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo de Júlia apresentava várias perfurações e foi encontrado em um local coberto por vegetação e detritos, situado nos arredores do antigo shopping.

A Polícia Científica foi acionada para realizar uma perícia no local e determinar a causa da morte. Equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) também compareceram ao local para iniciar a investigação.

Desaparecimento Júlia desapareceu depois de ser deixada em uma escola do bairro São José na manhã de segunda-feira por uma van. A adolescente não entrou na sala de aula naquele dia e não deu mais sinais de vida desde então.

Familiares, amigos e até pessoas desconhecidas mobilizaram-se ao longo do dia para buscar informações sobre o paradeiro da garota, compartilhando sua foto nas redes sociais.

Tanto a polícia militar quanto a polícia civil realizaram buscas intensivas pela jovem durante o dia e, infelizmente, acabaram encontrando o corpo da adolescente já sem vida.

Namordo de 14 anos confessa o crime

O menor, que seria namorado da vítima, de 14 anos confessou ter matado Júlia Peixoto Machado a facadas, informou a Polícia Civil nesta quarta-feira (11).

Segundo o delegado Gustavo Maio, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), o adolescente disse que agiu por "impulso" e matou a jovem sem nenhum motivo. O corpo dela foi encontrado em um shopping desativado na noite de terça (10).

Da Redação com G1