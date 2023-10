Operação de repatriação: Avião presidencial parte para recuperar brasileiros na Faixa de Gaza

O avião presidencial partiu na tarde desta quinta-feira (12) da Base Aérea de Brasília com destino a Roma, na Itália, em uma missão de resgate de brasileiros que se encontram na Faixa de Gaza. Esta região tem sido alvo de ataques de Israel devido à presença de integrantes do grupo Hamas. O governo federal informou que a aeronave, com capacidade para 40 passageiros, fará uma escala técnica na Ilha do Sal, em Cabo Verde, antes de pousar em Roma, previsto para às 6h da manhã de sexta-feira (13), no horário de Brasília.

Foto: Reprodução/Governo Brasileiro e FAB

O objetivo da viagem a Roma é aguardar a autorização necessária para seguir em direção ao Egito, de onde serão resgatados aproximadamente 20 brasileiros que aguardam repatriação na Faixa de Gaza. Esta missão é parte da "Operação Voltando em Paz", coordenada pela Força Aérea Brasileira, e marca a sexta aeronave enviada com o propósito de resgatar brasileiros que se encontram na região conflituosa.

Segundo informações do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), a Embaixada brasileira em Tel Aviv, capital de Israel, já recebeu pedidos de 2.700 brasileiros que desejam retornar ao Brasil. Estima-se que 14 mil brasileiros residam em Israel, além de seis mil na Palestina. O governo federal projeta a repatriação de 900 brasileiros por meio de voos da Força Aérea Brasileira até o próximo sábado (14). A iniciativa visa proporcionar o retorno seguro daqueles que se encontram em meio aos conflitos entre Israel e o Hamas na região.

Da redação

Fonte: Itatiaia