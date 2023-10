Quinto voo com 215 brasileiros resgatados de Israel chega ao Rio de Janeiro

Na madrugada deste domingo (15), o quinto voo de repatriação de brasileiros que estavam em Israel aterrissou no Rio de Janeiro, transportando 215 passageiros. A aeronave KC-30 decolou de Tel Aviv, Israel, por volta das 12h (horário de Brasília) de sábado (14) e pousou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro às 1h45 de domingo, de acordo com informações da Força Aérea Brasileira (FAB). Além dos passageiros, o voo também incluiu 16 animais de estimação dos brasileiros.

Foto: Divulgação FAB

Esse resgate faz parte da Operação Voltando em Paz, conduzida pelo governo federal, e com a chegada desses passageiros, o número total de pessoas repatriadas devido ao conflito chega a 916. Todos esses brasileiros estavam em Israel.

No total, mais de 2,7 mil brasileiros solicitaram assistência para deixar a região do Oriente Médio. Aqueles que desejam partir de Israel devem preencher um formulário disponibilizado pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv, que pode ser acessado através deste link.

O conflito se intensificou após um ataque-surpresa realizado pelo Hamas em 7 de outubro, levando o Exército de Israel a realizar bombardeios em territórios palestinos, especialmente na Faixa de Gaza, que é controlada pelo grupo terrorista.

Essa guerra entre o grupo terrorista Hamas e Israel já resultou em 3,5 mil mortes, envolvendo tanto israelenses quanto palestinos.

Brasileiros na Faixa de Gaza

O governo brasileiro está negociando a retirada de brasileiros que se encontram na Faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. Esses cidadãos brasileiros estão aguardando autorização para atravessar a fronteira e entrar em território egípcio. A expectativa é que, uma vez no Egito, eles sejam embarcados em voos da Força Aérea Brasileira para sair da zona de conflito. Para essa operação, um avião da Presidência da República foi cedido. No entanto, ainda não há uma previsão concreta de quando a travessia da Faixa de Gaza para o Egito será autorizada.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma conversa neste sábado com os presidentes do Egito e da Autoridade Palestina.

Em relação à conversa com o Egito, o governo divulgou uma nota afirmando que os dois presidentes concordaram sobre a urgência de permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Além disso, como presidente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil se compromete a manter a atuação contra um possível desastre humanitário ainda maior.

Sobre a nota envolvendo a Autoridade Palestina, o Planalto informou que Lula reafirmou o reconhecimento brasileiro do Estado Palestino, expressou preocupação com a situação dos civis na região e condenou os ataques terroristas do Hamas contra civis em Israel.

Da Redação com G1