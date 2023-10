Profissões com ensino superior mais bem pagas em 2023: Médicos lideram, professores na lanterna

Médicos especialistas lideram a lista das profissões mais bem remuneradas no Brasil em 2023, com salários superiores a R$ 18 mil, de acordo com um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE). Além disso, ocupações relacionadas à área da tecnologia também figuram entre as mais bem pagas e tiveram a maior valorização salarial entre as carreiras analisadas.

Foto: Reprodução/Internet

Os profissionais que se destacam em termos de remuneração incluem matemáticos, geólogos, engenheiros mecânicos e desenvolvedores de software. Por outro lado, os professores de pré-escola e outros profissionais da educação estão entre os que recebem os salários mais baixos.

O estudo, conduzido pela economista e pesquisadora Janaína Feijó, utilizou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) coletados durante o segundo trimestre de 2023 em todo o país. A pesquisa da FGV analisou informações relacionadas a pessoas que trabalham em empresas privadas e ocupam cargos que requerem ensino superior, classificando as profissões com base nos salários, tanto os mais altos quanto os mais baixos.

Além disso, o estudo comparou os dados de 2023 com os de 2012, revelando que, embora os médicos especialistas detenham o maior salário da lista, tiveram uma queda de 13% em seus rendimentos ao longo dos últimos anos. Em contrapartida, os desenvolvedores de páginas de internet e multimídia experimentaram o maior aumento salarial, com um rendimento médio 91% superior ao registrado uma década atrás.

A pesquisadora atribui esse crescimento ao avanço tecnológico da sociedade, sendo a pandemia de coronavírus também um fator de influência significativo. A pandemia impulsionou a necessidade de uso da tecnologia para compras e atividades cotidianas, resultando em uma pressão adicional para que as empresas adotassem ferramentas de trabalho mais tecnológicas.

Embora os salários dos professores tenham aumentado ao longo da última década, eles ainda permanecem substancialmente abaixo da média das profissões mais bem remuneradas. A pesquisadora Janaína Feijó ressalta que, apesar dos esforços para estabelecer pisos salariais, as profissões ligadas à educação continuam a enfrentar desafios significativos em termos de remuneração.

Veja as profissões com os melhores salários no Brasil:

Médicos especialistas – R$ 18.475 Matemáticos, atuários e estatísticos – R$ 16.568 Médicos gerais – R$ 11.022 Geólogos e geofísicos – R$ 10.011 Engenheiros mecânicos – R$ 9.881 Engenheiros não classificados anteriormente – R$ 9.451 Desenvolvedores de programas e aplicativos (software) – R$ 9.210 Engenheiros industriais e de produção – R$ 8.849 Economistas – R$ 8.645 Engenheiros eletricistas – R$ 8.433 Engenheiros de minas, metalúrgicos e afins – R$ 7.887 Engenheiros civis – R$ 7.538 Desenhistas e administradores de bases de dados – 7.301 Advogados e juristas – R$ 7.237 Engenheiros químicos – R$ 7.161 Analistas de sistemas – R$ 7.005 Desenvolvedores de páginas de internet (web) e multimídia – R$ 6.075

Veja as profissões com os menores salários no Brasil:

Professores do ensino pré-escolar – R$ 2.285 Outros profissionais de ensino – R$ 2.554 Outros professores de artes – R$ 2.629 Físicos e astrônomos – R$ 3.000 Assistentes sociais – R$ 3.078 Bibliotecários, documentaristas e afins – R$ 3.135 Educadores para necessidades especiais – R$ 3.379 Profissionais de relações públicas – R$ 3.426 Fonoaudiólogos e logopedistas – R$ 3.485 Professores do ensino fundamental – R$ 3.554 Outros professores de música – R$ 3.578

Da redação

Fonte: G1