Atenção! Preço da gasolina em alta: possibilidade de aumento a vista; compreenda

Uma perspectiva sombria se aproxima tanto para os motoristas quanto para a indústria devido aos esforços da Arábia Saudita e da Rússia em impulsionar ainda mais os preços do petróleo. Ambos concordaram em estender os cortes na produção até o final do ano, apesar do fato de o petróleo já estar sendo negociado a níveis recordes neste ano e em 2022, devido à escassez de petróleo.

Em breve, as consequências disso serão ainda mais perceptíveis quando você for abastecer seu veículo.

Foto: Reprodução Internet

A Arábia Saudita vai prolongar os cortes de produção em 1 milhão de barris por dia até o final de 2023, enquanto a Rússia fará o mesmo com 300 mil barris por dia (representando 5% de sua capacidade). Ambos concordaram em revisar esses cortes mensalmente, permitindo a possibilidade de aumentá-los ou reduzi-los conforme necessário.

A realidade é que a Arábia Saudita é o único membro da OPEP+ com a flexibilidade para responder às mudanças na oferta e na demanda, graças à sua capacidade de produção e armazenamento. A Arábia Saudita tem buscado diversificar sua economia, mas ainda depende significativamente do petróleo como principal fonte de receita.

Aumento de demanda

De acordo com estimativas do The New York Times, essa decisão poderá representar mais de 1% da oferta global de petróleo, mas o objetivo da Arábia Saudita é manter os preços do petróleo, que são vitais para sua economia.

Após o anúncio, os futuros do barril de Brent, uma referência na Europa, se recuperaram, superando a marca de 90 dólares. Isso é um valor que não era visto desde novembro do ano passado. Na verdade, os preços do petróleo bruto aumentaram mais de 20% desde meados de junho.

Infelizmente, para os consumidores, especialmente em um contexto de aumento da demanda, esse movimento não traz boas notícias e a gasolina deve ficar mais cara em breve.

Da Redação com UOL