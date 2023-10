Um entregador foi flagrado jogando a encomenda no chão antes de entregá-la para o cliente; VEJA VÍDEO

O homem foi filmado pela câmera de segurança e, quando percebe, se assusta, retorna ao carro, e parece simular que busca o produto naquele momento. O vídeo não tem data, mas viralizou nesta semana.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Redes Sociais

Um vídeo que mostra um entregador do Mercado Livre arremessando uma caixa no chão antes de entregá-la ao cliente viralizou nas redes sociais e provocou a ira dos internautas. A cena foi registrada por uma câmera de segurança instalada em uma residência. O vídeo foi compartilhado no X (antigo Twitter) nesta quarta-feira (18) e já acumula milhares de visualizações e comentários.

Nas imagens, é possível ver o entregador descendo de uma van com uma caixa nas mãos. Ele caminha até a calçada e joga a encomenda com força no chão. Em seguida, ele pega a caixa novamente e se dirige ao portão do cliente, onde percebe que está sendo filmado. Ele entrega a caixa para a pessoa que aparece para recebê-la e volta para a van.

Após notar que estava sendo filmado, ele para de rir, bate no portão do cliente e grita: 'Mercado Livre'. Após fazer a entrega, deixa o local como se nada tivesse acontecido. Veja:

VÍDEO: Entregador é flagrado jogando encomenda no chão antes de entregá-la para cliente pic.twitter.com/E2oXmdcsD9 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) October 19, 2023

A atitude do entregador gerou revolta nos usuários do X, que criticaram o seu comportamento e cobraram providências do Mercado Livre. 'Por isso que tem que perder emprego pra robô', escreveu um internauta. 'O que ele ganha com isso?', questionou outro. 'Isso é um absurdo, o Mercado Livre tem que tomar uma atitude e punir esse cara', disse mais um.

O trecho viralizou nas redes sociais e diversos usuários têm relatado outros problemas com entregas. Internautas têm criticado o Mercado Livre e reclamado de encomendas danificadas, com embalagens amassadas, por exemplo.

O Mercado Livre ainda não se pronunciou sobre o caso.

Da Redação com DCM