Mega-Sena 2646: R$ 40 milhões serão sorteados na quinta-feira (19); Saiba como participar

O sorteio da Mega-Sena 2646 está marcado para acontecer nesta quinta-feira (19), com um prêmio acumulado de R$ 40 milhões, aguardando ansiosamente pelo próximo vencedor que conseguir acertar os seis números da sorte. O evento é organizado pela Caixa Econômica e está programado para começar às 20h (horário de Brasília).

Para participar, você pode escolher os números através das Loterias Online ou nas agências físicas da Caixa. As apostas podem ser feitas até às 19h de hoje (quinta-feira, 19) para aqueles que desejam tentar a sorte de última hora.

No último concurso, Mega-Sena 2646, que ocorreu na terça-feira (17), 55 apostas em todo o Brasil acertaram cinco dos números sorteados, garantindo um prêmio de aproximadamente R$ 48,4 mil para cada uma delas.

Os números sorteados foram: 08 – 22 – 34 – 42 – 51 – 59.

Devido à ausência de acertadores das seis dezenas no último sorteio, o prêmio estimado, que inicialmente era de R$ 34 milhões, acumulou para R$ 40 milhões no sorteio da Mega-Sena 2646 de hoje.

Como apostar na Mega-Sena 2646? Os sorteios da Mega-Sena ocorrem no horário regular, às 20 horas, no Espaço da Sorte, em São Paulo, SP. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira (19) pelo site da Loterias Caixa ou aplicativo. Também é possível comprar o bilhete nas casas lotéricas em todo o Brasil.

A aposta mínima na Mega-Sena 2646 custa R$ 5,00.

Apostas em bolão na Mega-Sena Para aqueles que preferem apostar em grupo e em maior quantidade, o bolão oficial da Caixa também é uma opção que aumenta as chances de ganhar.

No volante de apostas da Mega, há um campo específico para essa modalidade de apostas, com um preço mínimo de R$ 15,00 na Mega-Sena e cada cota mínima de R$ 6,00. O bolão pode ter de duas a 100 cotas, com no máximo 10 apostas por bolão, todos com a mesma quantidade de números.

Este texto não tem o propósito de recomendar apostas em loterias, como a Mega-Sena 2646.

