Sem gratuidade: operadoras avaliam fim de WhatsApp e redes sociais gratuitas no celular

As operadoras de telefonia móvel no Brasil estão considerando encerrar a prática de oferecer acesso gratuito a redes sociais e mensageiros nos planos de dados móveis. O presidente da Telefônica Brasil, Christian Gebara, que é responsável pela Vivo, confirmou que o setor está preocupado com o aumento do consumo de dados, impulsionado pelo acesso gratuito a redes sociais como X/Twitter, Facebook, Instagram, TikTok e mensageiros, especialmente o WhatsApp, bem como pela transição para a tecnologia 5G.

Foto: Reprodução Internet

Gebara expressou a preocupação de que essa gratuidade pode não estar sendo benéfica para os consumidores e que as operadoras não estão conseguindo oferecer a cobertura desejada devido ao aumento na demanda por dados. Além disso, as operadoras também estão preocupadas com o impacto financeiro, já que a oferta de dados gratuitos reduz as receitas provenientes da venda de planos com limites de dados mais elevados para o consumo dessas plataformas.

O executivo sugeriu que as empresas de tecnologia responsáveis pelos serviços que consomem a maior parte dos dados deveriam considerar pagar pelo uso das redes, mas essa proposta é complexa e improvável de ser implementada a curto prazo. Ele também mencionou que o aumento no tráfego de dados é de até 30% e está concentrado em poucas empresas de tecnologia.

Outro motivo para considerar o fim da gratuidade é redirecionar esses recursos financeiros para a expansão da cobertura de sinal de internet e levar o acesso à internet para áreas que ainda não são atendidas.

Até o momento, não foi tomada uma decisão final pelas operadoras brasileiras sobre esse assunto, e representantes de outras empresas do setor, como TIM e Claro, não se manifestaram recentemente a respeito dessa questão.

Da Redação com Estadão