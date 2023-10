Morre o ex-diretor do 'Fantástico,' Carlos Amorim, aos 71 anos

O jornalista Carlos Roberto Amorim da Silva, ex-diretor do programa "Fantástico" da Globo, faleceu aos 71 anos. A informação foi confirmada pela sua família, que não divulgou a causa da morte. Carlos Amorim estava internado no hospital oncológico AC Camargo, localizado no bairro da Liberdade, em São Paulo.

Foto: Reprodução/Site Carlos Amorim

Carlos Amorim atuou como diretor do "Fantástico" entre os anos de 1991 e 1992, além de ter exercido o cargo de diretor de jornalismo da emissora nos escritórios do Rio de Janeiro e São Paulo, onde permaneceu por 19 anos. Em 1994, ele foi agraciado com o Prêmio Jabuti pelo seu livro reportagem intitulado "Comando Vermelho - A História Secreta do Crime Organizado," publicado pela editora Record. Além disso, recebeu os prêmios Vladimir Herzog e Simon Bolívar em reconhecimento ao seu trabalho.

Ao longo de sua carreira, o jornalista também passou por outras emissoras, como a TV Manchete, onde ocupou o cargo de diretor de jornalismo, a Band, onde contribuiu para a criação do jornal Band News, e a Record, onde foi responsável pelo programa "Domingo Espetacular."

Nos últimos tempos, Carlos Amorim estava focado em projetos cinematográficos independentes para o cinema e televisão, atuando como roteirista e diretor em mais de 50 documentários. Ele deixa sua esposa e quatro filhos.

O corpo do jornalista será cremado em uma cerimônia reservada aos familiares na tarde deste sábado, no Crematório Vila Alpina.

Da redação com O Tempo