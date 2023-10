Arrecadação federal cai pelo 4º mês seguido, para R$ 174 bilhões em setembro, segundo Receita Federal

A arrecadação federal caiu pelo quarto mês consecutivo, atingindo R$ 174,3 bilhões em setembro, de acordo com dados divulgados em 24 de outubro pela Receita Federal. No acumulado de janeiro a setembro, a arrecadação totalizou R$ 1,69 trilhão.

Foto: Reprodução Internet

A queda real (ajustada pela inflação) da arrecadação em setembro deste ano foi de 0,34% em comparação com o mesmo período de 2022. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Receita Federal.

Este foi o quarto mês consecutivo de queda na arrecadação do país. Em agosto, a queda foi de 4,1%, enquanto em julho, foi de 4,2%. No entanto, é importante destacar que a redução da arrecadação em setembro foi menos acentuada do que nos meses anteriores.

No acumulado dos primeiros nove meses deste ano, a arrecadação totalizou R$ 1,691 trilhão, o que representa uma queda de 0,78%.

Quando consideramos a correção dos valores pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ativo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, a arrecadação parcial de 2023 é de R$ 1,71 trilhão, em comparação com R$ 1,72 trilhão no mesmo período do ano anterior.

A queda na arrecadação em setembro foi atribuída pela Receita Federal a várias razões, incluindo "alterações na legislação tributária e pagamentos atípicos, especialmente relacionados ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), tanto em 2022 quanto em 2023".

A Receita Federal observa que, se não fossem considerados esses fatores não recorrentes, teríamos um crescimento real de 3,49% na arrecadação acumulada e um aumento real de 0,31% na arrecadação de setembro.

Da Redação com Metrópoles