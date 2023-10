Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2648 e prêmio vai a R$ 60 milhões; veja números sorteados

Ninguém acerta as seis dezenas do sorteio da Mega-Sena 2648, e o prêmio acumula para R$ 60 milhões. Abaixo, você pode conferir os números sorteados.

Os números sorteados são: 20 - 44 - 45 - 46 - 56 - 59

Foto: Reprodução Internet

Houve 38 apostas que chegaram bem perto, acertando cinco dezenas. Cada uma dessas apostas receberá o prêmio de R$ 90.552,96. Além disso, 2.775 acertadores acertaram quatro dezenas e vão receber R$ 1.771,43 cada.

As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Você pode fazer suas apostas nas casas lotéricas, pela internet [neste link](link para o site de apostas da Mega-Sena) ou através do aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

O valor de um volante com seis dezenas marcadas é de R$ 5,00, e os números sorteados serão conhecidos às 20h. Lembre-se de que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 1 em 50.063.860.

Se deseja aumentar suas chances de ganhar, é possível fazer um bolão oficial da Caixa. Basta preencher o campo específico no volante. Os bolões da Mega-Sena têm um preço mínimo de R$ 15,00, mas cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível criar um bolão com no mínimo duas e no máximo 100 cotas, sendo permitido fazer até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

Além disso, você também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, embora uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota possa ser cobrada nesse caso. No site Loterias Online da Caixa, você pode fazer suas apostas, mas a compra de bolões não está disponível. No entanto, você pode escolher entre seis opções de combos de jogos, com a possibilidade de visualizar os números selecionados ou optar pelo formato "Surpresinha," no qual o sistema escolhe aleatoriamente os números da aposta.

Da Redação com Valorinveste