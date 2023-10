Carro oficial de embaixada do Brasil é apreendido com 55kg de cocaína na Turquia

Um carro oficial da embaixada do Brasil em Sófia, na Bulgária, foi apreendido na fronteira com a Turquia com quase 55 quilos de cocaína, nessa quinta-feira (26). O veículo foi detido ao atravessar a fronteira entre os dois países pelo posto de controle de Kapıkule, no noroeste da Turquia, após sair de uma vila sul da Bulgária.

Foto: Werner Zotz / CGN Info

De acordo com um site da imprensa búlgara, a droga teria sido guardada em diferentes partes do veículo. O motorista e mais uma pessoa teriam sido detidos pelo controle fronteiriço turco, por tráfico de drogas.

Em nota, o Itamaraty confirmou o episódio com o automóvel da embaixada brasileira na capital da Bulgária. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o carro foi furtado das dependências da Embaixada por um funcionário local.

Confira a íntegra da nota:

"O Itamaraty confirma o incidente envolvendo veículo da Embaixada do Brasil em Sófia. O carro foi furtado das dependências da Embaixada por um dos seus funcionários contratados locais, sem a participação de qualquer integrante do Serviço Exterior Brasileiro. O contratado local, de nacionalidade búlgara, foi demitido por justa causa. O Ministério das Relações Exteriores, por meio das Embaixadas do Brasil em Sófia e em Ancara, está em contato com autoridades locais, colabora com as investigações e espera que o crime seja apurado prontamente".

Com O Tempo