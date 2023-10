As indústrias com maior crescimento previsto para o futuro

O domínio da tecnologia está revolucionando as indústrias e atividades que impulsionam a economia global. Nos últimos anos, alguns setores registraram um crescimento explosivo, enquanto outros se mantiveram estagnados. Observamos como a saúde, o entretenimento, a educação e o comércio têm impulsionado a economia, delineando uma nova direção para futuro.

Imagem ilustrativa

Saúde

O setor da saúde tem demonstrado uma crescente demanda por seguros, decorrente da necessidade de mais especialistas para preencher empregos na área. Desse modo, a tecnologia se apresenta como uma solução para otimizar processos e o acesso a serviços. O atendimento e o monitoramento remoto de pacientes através das teleconsultas já está em voga no país. Além disso, aplicativos e equipamentos (tais como sensores) que se conectam à internet estão possibilitando cuidados que necessitam de acompanhamento com registro contínuo e informativo. A inteligência artificial também tem sido utilizada para auxiliar na análise de diagnósticos e no gerenciamento de grandes quantidades de dados.

Entretenimento

O consumo de entretenimento digital transformou o modo como passamos o nosso tempo livre, com uma infinidade de ofertas para todos os gostos e perfis. Serviços de streaming como Netflix, HBO, Prime e muitos outros dominaram o mercado do entretenimento graças à vasta oferta de conteúdo de qualidade e à conveniência de poder acessá-lo a qualquer hora, em qualquer dispositivo. Os cassinos online, por sua vez, conquistaram o mercado de jogos graças às vantagens do jogo online em comparação ao formato tradicional. Recursos como bônus e ofertas, jogabilidade móvel e flexibilidade de apostas são algumas das características que mantêm a indústria em crescimento. É sobretudo por meio da funcionalidade móvel, isto é, a possibilidade de consumir conteúdo em qualquer dispositivo e em qualquer lugar, que os diversos setores da indústria do entretenimento mantêm o seu público satisfeito.

Imagem ilustrativa

Educação

O formato digital veio revolucionar o setor da educação por meio de inúmeras ferramentas e plataformas de aprendizagem. Tecnologias habilitadas para inteligência artificial, tais como ambientes virtuais, reconhecimento facial, processamento de linguagem e aprendizado de máquina estão facilitando o conhecimento e a especialização nas mais diversas áreas. A integração de recursos educacionais com a tecnologia avançada promete possibilitar simulações adaptadas ao conhecimento e, assim, tornar a aprendizagem mais envolvente e real. Essas tendências terão um grande impacto no panorama e na oferta educativa, inaugurando uma era de inovação digital.

Comércio eletrônico

No varejo online, a tecnologia tem um papel consistente nas preferências dos consumidores. Desde cedo o formato digital abriu um caminho com mais oportunidades e facilidade de encontrar os produtos desejados. Além disso, os aplicativos móveis vieram facilitar ainda mais as compras online, embora atualmente o comércio através de redes sociais como Facebook, Instagram e TikTok também seja uma tendência. As compras nas mídias sociais têm atingido números históricos graças à personalização direcionada ao usuário, o qual recebe recomendações de produtos e obtém facilidade de conhecê-los e comprá-los imediatamente. A personalização direcionada é mais um exemplo de como os algoritmos estão cada vez mais sofisticados e eficientes.

As indústrias que apontam para um maior crescimento no futuro próximo estão sendo impulsionadas pelas capacidades da inteligência artificial, o que acaba por resultar em produtos e serviços cada vez mais sofisticados. Com enorme potencial de crescimento, os avanços dessa tecnologia vão se traduzir em indústrias cada mais conectadas e otimizadas para o público. Sendo assim, a inteligência artificial promete ser um dos principais motores da economia global.



Da Redação