VÍDEO: prefeito do Mato Grosso proíbe Dia das Bruxas em escolas municipais: 'escola é lugar de aprender'

Um movimento entre grupos evangélicos e conservadores contra o Halloween, o Dia das Bruxas, está ganhando força no Brasil. Numa destas demonstrações, o prefeito de um município do Mato Grosso proibiu festas do tipo em escolas municipais da cidade.

O chefe do executivo da cidade de Pontes e Lacerda, Alcino Barcelos (Republicanos), publicou um vídeo em que diz que festas do "Dia Das Bruxas", ou Halloween, estão proibidas nas escolas municipais. Ele diz ter recebido "uma denúncia de uma mãe preocupada".

O prefeito justifica a atitude pela festa "não fazer parte de nossa cultura brasileira e nacional". Barcelos ainda indica que a festa poderia ser prejudicial a "filhos de evangélicos, católicos, espíritas" e diz que "escola é lugar de aprender".

Em outro momento, Barcelos ressalta que as festas não deveriam acontecer porque "o Estado é laico". "Tá proibido, tá bom? Não vai ter essa festa. Se alguém comunicou aí, cancela. Se alguém comprou fantasia, infelizmente não vai poder entrar", disse Barcelos. "Nossas crianças não vão participar de festa de Halloween, ainda mais dentro de escola."

Procurado pelo portal UOL, Alcino Barcelos não se comunicou por conta da proibição.

Da redação com UOL