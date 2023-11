Estudo internacional coloca o Brasil em 13º lugar em bem-estar no trabalho

O Brasil foi classificado em 13º lugar em um ranking mundial de bem-estar no trabalho, segundo uma pesquisa realizada pelo McKinsey Health Institute e divulgada na quinta-feira (2). O estudo avaliou a saúde física, mental, social e espiritual dos funcionários no ambiente de trabalho em 30 países. Mais de 30 mil trabalhadores de todo o mundo participaram da pesquisa.

Foto: Reprodução/ Getty Imagens

De acordo com os resultados, 62% dos participantes brasileiros relataram ter uma boa saúde no ambiente de trabalho, superando países como Canadá e Alemanha, e empatando com os Estados Unidos e a Suíça. O Brasil também se destacou como o segundo colocado na América do Sul, ficando atrás apenas da Colômbia, que obteve 63% de satisfação no bem-estar no trabalho.

O topo do ranking foi ocupado pela Turquia, com 78% de satisfação, seguida pela Índia, com 76%, e pela China, com 75%. Na outra extremidade, o Japão ficou em último lugar, com apenas 25% de bem-estar no trabalho, com uma grande diferença em relação ao segundo pior colocado, o Reino Unido, que obteve 43% de satisfação.

Confira abaixo o ranking completo:

Turquia: 78% Índia: 76% China: 75% Nigéria: 69% Camarões: 69% Suécia: 68% México: 67% Emirados Árabes: 67% Egito: 63% Colômbia: 63% Suíça: 62% Estados Unidos: 62% Brasil: 62% África do Sul: 61% Argentina: 55% Indonésia: 54% Singapura: 52% Chile: 52% Itália: 51% Arábia Saudita: 51% Aleamanha: 51% Polônia: 50% Coréia do Sul: 48% Austrália: 48% Canadá: 47% Nova Zelândia: 45% França: 45% Holanda: 44% Reino Unido: 43% Japão: 25%

Da redação com Itatiaia