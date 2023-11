O golpe do falso Instagram: veja dois relatos e dicas para empresas e usuários se protegerem

A cada dia que passa, vemos notícias sobre diversas estratégias usadas por golpistas para atingir vítimas no ambiente digital. Um exemplo de golpe é a abordagem de perfis falsos do Instagram que se passam por estabelecimentos reais para enganar usuários desavisados. Relatamos aqui dois casos ocorridos com membros da equipe do SeteLagoas.com.br. As pessoas terão suas identidades preservadas.

Foto gerada por IA / Bing Image Creator

Um dos casos ocorreu quando um perfil do Instagram simulou ser de uma pousada real. A vítima já interagia com o perfil verdadeiro assistindo os Stories e curtindo as publicações. Em determinado momento, os golpistas enviaram uma mensagem informando ao usuário que ele estaria concorrendo a uma estadia na pousada com acompanhante, bastando enviar seu nome e número de celular para participar do sorteio.

Posteriormente, a vítima recebeu uma mensagem pelo WhatsApp com um código e solicitando a confirmação. Depois de confirmar, o acesso ao WhatsApp foi completamente perdido conforme relata:

"Quando percebi já era tarde, todos os meus contatos de família, amigos e trabalho estavam recebendo mensagens dos golpistas pedindo Pix e quando a pessoa dizia que não teria toda a quantia, eles pediam o que ela tivesse no banco".

A vítima conta ainda que perdeu todo o controle do aplicativo de mensagens no celular.

Os golpistas agiram estrategicamente às 7h da manhã, aproveitando um horário em que muitos usuários ainda estão sonolentos ou desprevenidos. Eles criaram uma página falsa no Instagram idêntica à da pousada legítima e conseguiram um número considerável de seguidores. O feed deles (aquela página principal do perfil) era organizado com a mesma sequência de fotos do perfil oficial da pousada.

Essa semelhança visual e a interação prévia que com o perfil verdadeiro geraram uma falsa sensação de confiança e facilitaram para que a vítima fosse convencida.

Outro membro de nossa equipe também teve uma experiência parecida. Uma empresa de Sete Lagoas que já era seguida por essa pessoa teve o perfil clonado. O "clone" então pediu para segui-la, o que despertou o alerta e fez a seguidora verificar que todas as fotos do feed falso haviam sido postadas a pouco tempo.

Ou seja, o golpista copiou as imagens do perfil real e postou na mesma sequência para espelhar a organização do feed original. Imediatamente a empresa foi avisada e confirmou que se tratava de uma tentativa de golpe.

O portal Jusbrasil elencou dicas importantes para empresas que são vítimas desse golpe:

1. Monitore as contas e comunique seus seguidores.

2. Denuncie a conta falsa ao Instagram.

3. Faça um Boletim de Ocorrência.

4. A conta falsa ainda está causando problemas à imagem da sua empresa e também para os seguidores e clientes? Procure um advogado especialista em Direito Digital.

A descrição completa de cada uma das dicas você encontra clicando aqui.

Da Redação