Enem 2023: conheça os principais cuidados com o corpo e a mente antes da prova; veja algumas dicas importantes

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma oportunidade importante para ingressar em um curso superior, seja em uma instituição pública ou privada. Portanto, no dia das provas, é essencial adotar todas as precauções possíveis para garantir o sucesso na avaliação.

Foto: Reprodução Internet/ Pronatec

Para ajudar você a enfrentar o Enem com tranquilidade, compilamos uma lista de 7 coisas a serem evitadas no dia da prova:

Evite sair de casa em cima da hora



Imprevistos podem ocorrer no caminho para o local de provas, como pneus furados ou congestionamentos nas proximidades do local de aplicação do Enem. Os portões se fecham pontualmente às 13h, pelo horário de Brasília, e não é permitido o acesso de candidatos atrasados. Lembre-se de que, devido aos diferentes fusos horários, alguns estados podem estar em horário de verão durante o Enem. Portanto, não se atrase! Visitar o local de prova um dia antes para se familiarizar com o percurso é uma boa prática.

Não esqueça de levar seu documento de identidade



Embora o Inep tenha adotado outros métodos de identificação, como a biometria, o documento de identificação oficial com foto é o único que permite aos candidatos entrar na sala de provas do Enem. Se você perder ou tiver seu documento roubado, será necessário apresentar um Boletim de Ocorrência emitido no máximo 90 dias antes das provas. Nesse caso, um método de identificação exclusivo será aplicado, incluindo a coleta de dados e assinatura em um formulário específico.

Não pule a refeição



Mesmo que o Enem não exija esforço físico, comparecer às provas com o estômago vazio pode causar desconforto. Comer bem não significa exagerar na comida, pois uma indigestão durante a prova pode prejudicar seu desempenho. Faça uma refeição pelo menos duas horas antes do início do Enem para manter um nível adequado de açúcar no sangue, evitando desconforto ou desmaios.

Não traga objetos proibidos para o local de provas



Qualquer dispositivo eletrônico é proibido, a menos que seja solicitado por candidatos com deficiências, como aparelhos auditivos. Itens como celular, relógio, fones de ouvido, anotações e óculos escuros estão estritamente proibidos durante as provas. O celular pode permanecer com você, mas deve estar desligado e guardado em uma embalagem fornecida pelo fiscal da sala.Não gaste tempo excessivo em questões difíceis. Em vez disso, priorize as questões que você considera mais fáceis e deixe as mais desafiadoras para o final.