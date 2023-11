Prejuízo da Casas Bahia ultrapassa 300% e bate R$ 836 milhões

O Grupo Casas Bahia encerrou o terceiro trimestre com um prejuízo líquido de R$ 836 milhões, conforme divulgado no balanço financeiro da empresa na noite de quarta-feira. O resultado de 2023, 311% maior do que o prejuízo do mesmo período do ano passado, surpreendeu o mercado.

Foto: Divulgação/Casas Bahia

O Banco Safra, no mês passado, estimava um prejuízo líquido de R$ 669 milhões, revelando uma diferença de R$ 167 milhões entre a projeção e o déficit real. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) apresentou um cenário negativo de R$ 66 milhões, em contraste com o resultado positivo de R$ 390 milhões no terceiro trimestre de 2022.

A receita líquida da varejista totalizou R$ 6,6 bilhões, uma queda anual de 6%, enquanto o lucro bruto foi de R$ 1,513 bilhão, comparado a R$ 2,149 bilhões no mesmo período do ano anterior.

O grupo varejista encerrou 32 lojas no terceiro trimestre, sendo 19 da bandeira Casas Bahia e 13 do Ponto (ex-Ponto Frio). O total de lojas físicas no Brasil era de 1.095 ao final do terceiro trimestre de 2023.

O caixa líquido ajustado da empresa, no fim de setembro de 2023, foi de R$ 871 milhões, representando um aumento significativo em relação aos R$ 95 milhões do ano anterior.

Com esse desempenho, a Casas Bahia registrou seu quinto trimestre consecutivo de resultados negativos, não tendo alcançado lucro desde o segundo trimestre de 2022, quando registrou R$ 16 milhões.

da redação com InfoMoney