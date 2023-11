Papai Noel dos Correios: veja como enviar e adotar uma cartinha de Natal

Há mais de 30 anos os funcionários dos Correios, tocados pelas cartinhas de crianças, criaram a campanha Papai Noel dos Correios. A iniciativa que cresceu e se tornou uma grande expressão de amor e generosidade entre a empresa e a população inclui não apenas cartinhas de crianças da sociedade, mas também dos alunos de escolas públicas desde 2010.

Imagem Internet

O objetivo vai além de realizar sonhos, buscando incentivar a prática da escrita de cartas e promover o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais nas crianças. Com a ajuda de padrinhos e madrinhas, a campanha transforma a magia do Natal em realidade para milhares de crianças, convidando qualquer pessoa a participar e ser o "Noel" de alguém especial neste Natal.

Para tornar todos esses sonhos realidade, os Correios contam com a colaboração de milhares de pessoas dispostas a tornar a magia do Natal uma experiência tangível. Todos podem participar da campanha e contribuir para a felicidade de uma criança.

Adote uma cartinha e, neste Natal, torne-se o Noel para alguém especial!

Como enviar uma carta

Para incentivar a criatividade e a prática da redação, os Correios pedem que as cartas sejam manuscritas. Cada cartinha deve constar o CPF da criança para cadastramento. O envio pode ser feito:

Nas agências participantes

Pelo Blog do Noel (clique aqui)

Como adotar uma cartinha?

Para adotar uma ou mais cartinhas, é só visitar o Escritório do Papai Noel dos Correios, ou acessar o blog da campanha.

imagem: site dos correios

Alerta dos correios

Os Correios reforçam que não distribuem cartas para adoção diretamente à população em suas residências. Para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos, que são as pessoas que adotam uma carta, devem cadastrar o CPF ou CNPJ para evitar fraudes.

Da Redação, Maria Eduarda Alves