Polícia faz operação contra grupo envolvido no 'Jogo do Tigrinho'

A Polícia Civil do Paraná deflagou, na manhã de domingo (19), uma operação contra um grupo criminoso envolvido com um jogo de azar pela internet chamado de 'Jogo do Tigrinho'. A operação ocorreu em Curitiba, Piraquara e Pinhais.

Foto: Polícia Civil do Paraná / divulgação

Segundo a investigação, os suspeitos disponibilizavam um link que direcionava as vítimas para apostas no jogo online. Pessoas de várias regiões do Brasil foram enganadas, segundo a polícia. Três homens foram presos. A polícia também apreendeu carros de motos de luxo, dinheiro, seis celulares, duas armas de fogo e um tablet.

Além disso, a polícia apurou que os suspeitos realizavam rifas de carros e valores em dinheiro em perfis de redes sociais. Em troca de participação dos sorteios, as vítimas depositavam um valor em dinheiro, mas não recebiam os prêmios.

A polícia apontou que os investigados, no intuito de ganhar seguidores nas redes sociais, fizeram uma ação em um posto de gasolina de Curitiba, capital paranaense, onde ofertaram R$ 8 mil em gasolina para motoboys.

A PC-PR cumpre dez ordens judiciais, sendo quatro mandados de prisão e seis de busca e apreensão. O delegado Tiago Dantas informou que o grupo dava dinheiro como fomento para a participação das vítimas.

O grupo é investigado por crime contra a economia popular, associação criminosa, exploração de loteria sem a autorização legal e lavagem de dinheiro.

