Golpistas utilizam WhatsApp como isca para desviar Pix; veja como se proteger

Golpistas têm explorado a popularidade do WhatsApp no Brasil para aplicar golpes e desviar transações Pix, realizando operações remotas e roubando dados sensíveis. O Brasil, reconhecido como um dos principais usuários desse aplicativo de mensagens, tem sido alvo de diversas fraudes online, muitas delas vinculadas a versões falsas do WhatsApp.

Foto: Ilustrativa/Internet

As falsificações do app têm sido identificadas como fontes de algumas das principais fraudes online. O interesse pelo WhatsApp supera em pelo menos o dobro as buscas no Google em comparação com a rede social mais popular do mundo, o Instagram, enquanto o concorrente Telegram fica em uma posição ainda mais distante, com uma décima parte do interesse.

Para evitar cair em armadilhas, é crucial que os usuários recorram apenas às fontes oficiais para instalar o WhatsApp, ou seja, a Play Store para dispositivos Android e a App Store para iPhones e outros dispositivos da Apple.

Um exemplo desses golpes foi o aplicativo com a grafia incorreta "Watsap Web", que utilizava um link para instalar um vírus de computador. Esse vírus, ao infectar o dispositivo, espiona a vítima até detectar uma transação online via Pix, realizada através do escaneamento de um QR Code ou da cópia de um código. A vítima só é afetada se optar pela transferência na modalidade "copia e cola".

Outro golpe automático ocorre em dispositivos móveis com a promessa de uma suposta "Atualização WhatsApp v2.5". Os usuários que baixaram esse programa se viram com seus dispositivos comprometidos, vulneráveis a alterações súbitas nos destinatários do Pix. O malware opera antes mesmo da solicitação de senha, e os criminosos podem desviar até 95% do saldo da conta em um único golpe.

Para evitar cair nesses golpes, os usuários devem estar cientes de que as atualizações são feitas através das lojas oficiais, e não por meio de links desconhecidos. Além disso, é essencial desconfiar de notificações de endereços não reconhecidos.

A empresa de cibersegurança Kaspersky destaca que aplicativos móveis maliciosos representaram uma das principais formas de golpes online, com mais de 1,6 milhão de ocorrências bloqueadas apenas em 2022.

Alisa Kulishenko, especialista em segurança da Kaspersky, ressalta que as proteções contra esses golpes estão em constante evolução, mas os golpistas estão se tornando mais sofisticados em seus esquemas de fraude.

Cuidados para evitar o golpe:

Revisar periodicamente as permissões dos aplicativos instalados no celular.

Avaliar cuidadosamente antes de instalar novos programas, especialmente aqueles que solicitam permissões sensíveis.

Instalar um antivírus confiável para detectar e remover tentativas de instalação de malware no celular.

Proprietários de iPhones devem aproveitar os controles de privacidade fornecidos pela Apple para bloquear o acesso de aplicativos a fotos, contatos e GPS.

Manter sempre o sistema operacional e os aplicativos do celular atualizados para evitar invasões.

Brasil lidera em golpes de links falsos no WhatsApp:

De acordo com a consultoria Kaspersky, o Brasil foi o país mais visado em 2022 em golpes com links falsos no WhatsApp, com 76 mil tentativas identificadas. Esses golpes, conhecidos como phishing, utilizam temas populares como isca para obter dados pessoais, que são posteriormente utilizados em diversas fraudes financeiras. O estado de São Paulo registrou mais de 9.645 casos de golpes no WhatsApp, liderando as estatísticas em comparação com outras plataformas digitais.

Da redação com FolhaPress