Aposta leva sozinha prêmio de R$ 50,2 milhões da Mega-Sena; confira os números sorteados

Nesta terça-feira (21), em São Paulo, foi divulgado o resultado do concurso 2658 da Mega-Sena, com um prêmio total de R$ 50.248.574,29 milhões, e uma aposta realizada em Aracruz (ES) foi a única a acertar os números sorteados, levando o montante para casa.

O bilhete vencedor foi adquirido na Casa Lotérica Aracruz e consistiu em uma aposta simples, custando R$ 5. Foram escolhidas seis dezenas dentre as 60 disponíveis.

Os números sorteados foram: 05 - 13 - 39 - 51 - 58 - 60.

Foto: Reprodução Internet

Além da aposta vencedora, 78 outras chegaram perto ao acertar cinco dezenas, cada uma recebendo o prêmio de R$ 41.036,33. Os 4.750 acertadores de quatro dezenas terão direito a R$ 962,65 cada.

As apostas para a Mega-Sena podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto em casas lotéricas quanto pela internet, através do site ou do aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários de iOS e Android.

O volante, que contém seis dezenas marcadas, tem o custo de R$ 5,00, e os números sorteados são revelados às 20h. É importante destacar que a probabilidade de acertar todas as seis dezenas em uma única aposta é de 50.063.860 para 1.

Quanto à opção de fazer um bolão oficial, além do jogo simples, os interessados podem adquirir um bolão da Caixa em qualquer lotérica. O preço mínimo é de R$ 15,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível formar bolões com no mínimo duas e no máximo 100 cotas, com até 10 apostas por bolão, todas contendo a mesma quantidade de números.

Outra alternativa é adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, podendo haver uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. O site Loterias Online da Caixa oferece a opção de jogar online, com seis combos diferentes para escolher, permitindo visualizar os números selecionados ou optar pelo formato "Surpresinha", no qual o sistema escolhe aleatoriamente os números da aposta.

Da Redação com Valorinveste