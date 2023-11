Perfil do jogador brasileiro de cassinos online revela suas preferências e desafios

Em meio ao crescente cenário de jogos no Brasil, entender o que os jogadores preferem e como o mercado funciona é essencial.

Para se ter uma ideia disso, uma pesquisa recente da agência ENV Media revelou informações importantes sobre os jogadores que apostam com dinheiro real no país.

O estudo destacou que esses jogadores têm diferentes gostos e são conscientes das práticas de jogo responsável.

Além disso, com base em dados de pesquisa e estudos já existentes, o estudo proporcionou uma visão completa do cenário de jogos de azar no Brasil, bem como do comportamento dos jogadores envolvidos.

Mulher está com um tablet aberto tendo em destaque na tela um slot online de roleta. Ela interage na roleta do jogo com o dedo indicador. Foto: iStock (Vector Fusion Art).

Quem são os jogadores de roleta online no Brasil

De acordo com a pesquisa, os jogadores brasileiros de dinheiro real são:

Na faixa dos trinta anos, da classe média e predominantemente empregados.

Com qualificações educacionais louváveis e situados principalmente em capitais estaduais ou suas contrapartes metropolitanas agitadas.

Indiferentes ao gênero, usufruindo de vários gêneros de jogos, como loteria, apostas esportivas e incursões ocasionais em jogos de cassino online.

Com uma faixa de gastos entre 10 e 50 reais por mês em jogos de dinheiro real.

Com sessões diárias de jogos que duram cerca de meia hora, demonstrando um equilíbrio entre lazer e responsabilidade.

O que motiva cada apostador de jogos online no País

A pesquisa também investigou os fatores que influenciam a escolha dos jogos pelos jogadores brasileiros. Os principais motivadores foram:

A diversão e o entretenimento proporcionados pelos jogos.

A possibilidade de ganhar dinheiro ou prêmios.

A variedade e a qualidade dos jogos disponíveis no mercado.

A facilidade e a conveniência de acessar cada jogo online.

A confiança e a segurança oferecidas pelos provedores de jogos.

Os desafios enfrentados pelos entusiastas de roletas online

Apesar do cenário favorável para os jogos de dinheiro real em todo o país, a pesquisa também apontou alguns desafios que os jogadores enfrentam, como:

A falta de uma regulamentação nacional coesa para os jogos de dinheiro real, que garanta a proteção dos jogadores e o cumprimento dos padrões de segurança do usuário.

A exposição a riscos de fraude ou vício em jogos , que afetam cerca de 12% dos entrevistados pela pesquisa.

, que afetam cerca de 12% dos entrevistados pela pesquisa. A necessidade de adotar medidas de jogo responsável que previnam ou minimizem os danos causados pelos jogos problemáticos.

A escassez de programas de suporte ou aconselhamento para os jogadores que precisam de ajuda, sendo que apenas 9% dos entrevistados reconheceram sua participação em tais iniciativas.

Como aproveitar melhor os jogos online com dinheiro real

Homem segura um leque de dinheiro, enquanto empunha a mão em comemoração de vitória, tendo à sua frente um notebook aberto com a palavra “Bet” em destaque, além e várias moedas de apostas sobre a mesa e o computador. Foto: iStock (Sinenkiy).

Diante desses desafios, o estudo recomenda algumas ações que podem melhorar a experiência dos jogadores brasileiros com os jogos de dinheiro real. Entre elas, estão:

Buscar informações confiáveis sobre os jogos e seus provedores, verificando sua reputação, licença e certificação.

Estabelecer limites de tempo e dinheiro para as sessões de jogos, respeitando o orçamento pessoal e familiar.

Escolher jogos adequados ao perfil e às preferências do jogador, evitando aqueles que possam causar frustração ou ansiedade.

Explorar novas modalidades de jogos, sem abandonar as convencionais como a popular roleta online. O site https://www.kto.com/pt/cassino-ao-vivo/roleta/ destaca a Roleta Relâmpago Brasileira como uma das mais buscadas no país.

destaca a Roleta Relâmpago Brasileira como uma das mais buscadas no país. Procurar ajuda profissional em caso de dificuldade em controlar os impulsos ou comportamentos relacionados aos jogos.

A pesquisa da ENV Media é um importante instrumento para compreender as complexidades do mercado de jogos brasileiro, que continua a evoluir em um ritmo acelerado.

É crucial que os envolvidos na indústria de jogos de azar no Brasil, além de reguladores e formuladores de políticas, direcionem esforços para promover práticas de jogo responsável.

Isso visa proteger os interesses dos jogadores, ao mesmo tempo em que criam um ambiente de jogos seguro e próspero para todos.