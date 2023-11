Black Friday (Sexta-feira Negra): Procon divulga relação de sites a serem evitados; veja lista

A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP) elaborou uma lista de 78 sites que devem ser evitados durante compras online, sendo que 13 deles ainda estão ativos. Esses nomes integram a categoria "Evite esses Sites", a qual é resultante de processos internos que compreendem pesquisa e tentativas de contato com as empresas alvo de reclamações. O alerta é particularmente relevante durante o período de promoções da Black Friday.

A relação abrange empresas que já foram alvo de reclamações e que se enquadram nas condições de não responder às notificações ou não solucionar as questões dos consumidores. Quando essas circunstâncias são constatadas, o Procon-SP procura o CNPJ da empresa e realiza diversas tentativas de contato, seja por e-mail, telefone ou outros meios identificáveis. Somente após essas etapas é que o site é incluído na seção mencionada.

Orientações

O Procon-SP aconselha que, antes de efetuar uma compra, o consumidor verifique se o perfil ou o site em questão possui reclamações. A ausência de comentários de outros consumidores na plataforma é um sinal de alerta importante, e é recomendável desconfiar nesses casos. Preços excessivamente baixos também podem ser indicativos de uma possível armadilha. Além disso, é aconselhável dar preferência a fornecedores que forneçam informações de contato, CNPJ e endereço físico.

É crucial também estar atento à maneira como se chega ao fornecedor. Nesse contexto, o consumidor não deve clicar em links enviados por e-mail, WhatsApp ou mensagens sem primeiro verificar no canal oficial do fornecedor se essa forma de contato é legítima.

Para realizar pagamentos com segurança, é fundamental verificar sempre os dados da empresa em boletos e a titularidade de contas para depósito, entre outras informações.

