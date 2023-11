Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2660 e prêmio vai a R$ 32 milhões; veja números sorteados

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do sorteio da Mega-Sena 2660, levando o prêmio a acumular para R$ 32 milhões.

Os números sorteados neste sábado (25) em São Paulo foram: 06 - 12 - 13 - 20 - 38 - 60.

Foto: Reprodução Internet

Apesar disso, 57 apostas chegaram muito perto, acertando cinco dezenas e garantindo um prêmio de R$ 49.487,39 para cada uma. Já os 4.376 ganhadores que acertaram quatro dezenas receberão R$ 920,86 cada.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, seja nas casas lotéricas, pelo site da Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários de iOS e Android.

Um volante com seis dezenas marcadas custa R$ 5,00, e os números sorteados são revelados às 20h. Vale lembrar que a probabilidade de acerto em uma aposta com seis dezenas é de 1 para 50.063.860.

Além das apostas individuais, é possível participar de um bolão oficial para aumentar as chances de ganhar. Os bolões da Caixa têm um preço mínimo de R$ 15,00, permitindo no mínimo duas e no máximo 100 cotas. Cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. Os bolões podem ser adquiridos em lotéricas ou pelo site Loterias Online da Caixa, onde estão disponíveis opções de combos de jogos.

Da Redação com Valorinveste