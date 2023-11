Stories do Instagram poderão ter duração de 7 dias? Entenda!

Os rumores sobre a ampliação da duração dos Stories do Instagram estão atraindo muita atenção. Com uma possível atualização, a plataforma pode mudar a maneira como os Stories são apresentados, potencialmente prolongando sua existência. Atualmente, as postagens desaparecem após 24 horas.

Foto: Reprodução Internet

Entre as redes sociais mais populares hoje, o Instagram se destaca como uma das principais escolhas dos brasileiros. É uma das 10 redes mais usadas no país, o que destaca ainda mais a importância dessa mudança.

Por ser tão amplamente utilizada, a Meta, responsável pelo Instagram, está sempre buscando aprimorar a experiência do usuário. A empresa está constantemente implementando atualizações para tornar a plataforma ainda melhor.

A mais recente novidade planejada para o Instagram é a possível extensão do tempo de vida dos Stories. Há especulações de que essas postagens possam permanecer visíveis por até 7 dias, conforme informações recentes sugerem.

Quando o Instagram introduziu os 'Stories' há alguns anos, muitos o compararam ao Snapchat, criticando a semelhança entre as funcionalidades das redes sociais.

Entretanto, com o tempo, os Stories se tornaram parte integrante da rotina dos usuários. Hoje, a maioria utiliza essa ferramenta para compartilhar momentos diários e se engajar com seus seguidores.

A questão crucial é a duração dessas postagens. No momento, elas têm uma vida útil de no máximo 24 horas. Após esse período, desaparecem automaticamente, disponíveis apenas para o criador visualizá-las novamente.

O Instagram planeja mudar essa dinâmica, permitindo teoricamente que os Stories permaneçam visíveis por até uma semana. No entanto, essa mudança deverá ocorrer de maneira controlada e específica.

Da Redação com Pronatec