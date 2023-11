Aneel mantém bandeira verde para dezembro e conta de luz não terá taxa adicional

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou nesta sexta-feira (24) que a bandeira tarifária verde será mantida em dezembro. Com essa decisão, não haverá taxa adicional nas contas de luz no próximo mês. A manutenção da bandeira verde é resultado das condições favoráveis de geração de energia no país, com os reservatórios das usinas hidrelétricas em níveis adequados, evitando a necessidade de acionar fontes mais caras, como as termelétricas.

Foto: Reprodução Internet

A confirmação dessa decisão corrobora a previsão feita no início do ano, indicando que não haveria a adoção de um patamar mais elevado da bandeira tarifária para 2023. Isso significa que serão 20 meses consecutivos sem a cobrança de custos adicionais nas tarifas de energia.

A bandeira verde está em vigor desde abril de 2022 e é aplicável a todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN).

O sistema de bandeiras tarifárias foi estabelecido em 2015 com o objetivo de informar os custos da geração de energia no país aos consumidores, suavizando os impactos nos orçamentos das distribuidoras de energia.

Anteriormente, o custo da energia em períodos de maior dificuldade para a sua geração era repassado às tarifas apenas no reajuste anual de cada empresa, com a incidência de juros. No modelo atual, os recursos são cobrados das distribuidoras e transferidos a elas mensalmente por meio da "conta Bandeiras".

A bandeira verde, quando não há cobrança adicional, indica que o custo para produzir energia está baixo. Por outro lado, as bandeiras amarela e vermelha 1 e 2 representam um aumento no custo da geração de energia e a necessidade de acionamento de térmicas, geralmente associadas ao volume dos reservatórios.

Da Redação com R7