Aplicativos de bancos têm falhas de segurança que facilitam golpes; saiba como se proteger

Apenas no primeiro trimestre de 2023, foram registradas mais de 365 milhões de tentativas de fraudes financeiras em canais eletrônicos no Brasil.

Foto: Reprodução/Getty Images

Em outubro, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) divulgou um relatório que aponta fragilidades na segurança de aplicativos de bancos.

O documento, chamado "Golpe do Celular Invadido", analisou os processos de quatro grandes instituições financeiras do país para verificar se elas dispõem de mecanismos para reduzir as chances de os golpistas conseguirem ter sucesso ao tentar tirar dinheiro dos clientes.

Os testes realizados pelo Idec mostraram que apenas um dos bancos testados foi capaz de bloquear completamente o acesso remoto ao aplicativo, o que permite aos criminosos controlarem a conta bancária da vítima.

Os outros dois bancos foram notificados sobre os resultados, mas não apresentaram soluções até o momento.

O golpe do acesso remoto acontece quando um criminoso se passa por atendente de um banco e entra em contato com a vítima, seja por Whatsapp, SMS, e-mail ou mesmo por ligação telefônica.

O golpista informa alguns dados pessoais do cliente para transmitir credibilidade e, assim, ganha a confiança da vítima, que, quando solicitado, baixa um aplicativo no celular, que, na realidade, se trata de um programa que permite o acesso remoto, controlado pelos criminosos.

Desse modo, torna-se possível fazer transferências de dinheiro, empréstimos, compras e outros tipos de movimentações na conta bancária.

O Idec lembra que as vítimas de golpes como esse têm direitos que podem reivindicar.

Quando o banco causar danos aos clientes por falhas de segurança que sejam comprovadas, tem o dever de reparar tais danos a quem foi prejudicado.

Recomendações

Para se proteger contra o golpe do acesso remoto, o Idec recomenda que os clientes tomem as seguintes medidas:

Não compartilhe dados pessoais com terceiros, mesmo que eles se passem por funcionários de bancos.

Não baixe aplicativos de fontes desconhecidas.

Mantenha o sistema operacional e os aplicativos do seu celular atualizados com as últimas versões.

Ative o sistema de biometria ou senha para acessar o seu aplicativo bancário.

Desconfie de ofertas que parecem boas demais para serem verdade.

Em caso de suspeita de golpe, entre em contato imediatamente com o seu banco.

Da redação

Fonte: Agência Brasil