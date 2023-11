Homem chacina e abusa de família no Mato Grosso: mulher e três filhas

Um crime que chocou o Brasil nesta semana: família foi encontrada morta dentro de casa na manhã de segunda-feira (27) em Sorriso, no Mato Grosso. A mãe, de 45 anos, e as filhas de 19, 13 e 11 anos, foram encontradas com facadas pelo corpo e com possíveis sinais de abuso sexual, de acordo com a Polícia Civil. O autor confessou o crime.

Foto: reprodução redes sociais

Gilberto Rodrigues dos Anjos (32 anos) confessou ter matado a facadas as vítimas na madrugada de sábado (25) e foi preso em flagrante. Ele matou mãe e a filha mais velha em um corredor da casa onde elas moravam. As outras filhas, de 13 e 10 anos, em dos quartos. Três das vítimas foram encontradas nuas, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Cleci Calvi Cardoso, tinha 46 anos. A única maior de idade era Miliane Calvi Cardoso, de 19 anos. Manuela e Melissa tinham 13 e 10 anos de idade.

Homem relatou que abusou das vítimas enquanto agonizavam

Gilberto disse à Polícia que, após esfaquear as vítimas (enquanto ainda estavam agonizando) cometeu abuso sexual contra a mãe e duas filhas. Ele trabalhava como pedreiro em uma obra ao lado da casa onde o crime ocorreu. Conforme o delegado Bruno França, ele morava no local. O homem tinha dois mandados de prisão em aberto: um por latrocínio, cometido na cidade de Mineiros, em Goiás, e outro por estupro na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.

O delegado informou que no local do crime chegaram à conclusão de que havia um núcleo suspeito, que era uma obra ao lado. Em seguida, descobriram o histórico de crime sexual e mandado de prisão em aberto de um dos suspeitos, que morava na obra. “Solicitamos os calçados e o chinelo dele se encaixava perfeitamente em uma mancha que havia no local do crime”, disse o delegado.

Bruno França aponta que o acusado tem uma grande quantidade de cabelo arrancado. Confrontado, ele confessou o crime. “Ele confessou e entregou as roupas que usava quando cometeu os crimes. Entregou as roupas íntimas da vítima que havia levado como souvenir e a faca usada no crime”, comenta o delegado.

Além de confessar as mortes, Gilberto disse ter estuprado três das vítimas. No entanto, o delegado disse que a confissão não encerra as investigações. É necessário, segundo ele, apurar se tinha mais pessoas envolvidas.

Vizinhos notaram ausência

O sargento Thalmir, do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, informou que a Polícia Militar foi acionada após vizinhos notarem a ausência da família no fim de semana. De acordo com um empresário conhecido da família, o pai das meninas e esposo de Cleici trabalha como caminhoneiro e estava em Cascavel (PR) quando o crime ocorreu.

Da redação com Primeira Página e TV Centro América