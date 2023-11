Primeira parcela do décimo terceiro: prazo para pagamento termina nesta quinta (30)

A primeira parcela do décimo terceiro salário deve ser paga até esta quinta-feira (30). O valor corresponde a 50% do salário total do trabalhador. A segunda parcela será paga até 20 de dezembro.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário extra deve injetar R$ 291 bilhões na economia neste ano. Em média, cada trabalhador deverá receber até R$ 3.057.

O décimo terceiro é um benefício garantido pela lei a trabalhadores com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores públicos.

Terão direito ao décimo terceiro:

Trabalhadores com carteira assinada que trabalharam pelo menos 15 dias no ano;

Aposentados e pensionistas;

Servidores públicos.

O cálculo do décimo terceiro é feito da seguinte forma:

A cada mês trabalhado, o trabalhador tem direito a 1/12 do salário total de dezembro.

Se o trabalhador trabalhou mais de 15 dias no mês, o mês inteiro é considerado para o cálculo.

Se o trabalhador faltou mais de 15 dias no mês, o mês inteiro é descontado do décimo terceiro.

O décimo terceiro é tributado de Imposto de Renda, INSS e, no caso do patrão, FGTS. Os descontos só são cobrados na segunda parcela do décimo terceiro.

A primeira parcela é paga integralmente, sem descontos.

Da redação

Fonte: Agência Brasil