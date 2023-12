Cantora Naiara Azevedo presta queixa de violência doméstica na Polícia

A cantora Naiara Azevedo (34 anos) procurou a Polícia Civil de Goiás na madrugada de desta quinta-feira (30) para registrar uma ocorrência de violência doméstica. A informação é confirmada pela corporação.

Foto: Naiara Azevedo / Instagram / reprodução

"A Polícia Civil de Goiás informa que registrou boletim de ocorrência relativo ao fato ocorrido com a cantora vítima, a qual foi prontamente atendida, e que a Deaem já está tomando todas as medidas de investigação em conformidade com o previsto na Lei Maria da Penha", diz a nota.

Segundo a TV Anhanguera, Naiara teria denunciado o ex-marido Rafael Cabral, com quem ela foi casada de 2016 a 2021. Cabral ainda é empresário dela. Ela registrou boletim de ocorrência por constrangimento ilegal, que ocorre quando uma pessoa constrange alguém com violência ou grave ameaça. A artista já teria feito um BO contra o ex por agressão física e verbal em julho deste ano, mas eles seguiram próximos, por serem sócios da mesma empresa.

Ainda conforme a emissora, na noite de quarta (29), Cabral teria levado alguns equipamentos de show do escritório sem autorização de Naiara. A sertaneja afirmou ter recebido uma mensagem do empresário, dizendo que, se quisesse usar os equipamentos, teria que alugá-los. Ele ainda ameaçado "acabar com a carreira dela".

A assessoria de imprensa da artista também confirmou que ela esteve na delegacia. "Porém, não tem namorado. E o caso em questão está em segredo de justiça", responderam sucintamente. Naiara ainda não se posicionou nas redes sociais.

Da redação com UOL e TV Anhanguera