Mega-Sena 2662 realizará o sorteio de um prêmio estimado em R$ 37 milhões hoje; confira as instruções para apostar e participar de bolões

O sorteio do concurso Mega-Sena 2662 está agendado para esta quinta-feira (30) e promete um prêmio estimado de R$ 37 milhões. O evento terá início às 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo (SP). As apostas podem ser feitas até às 19h, sendo o custo de uma aposta simples de R$ 5,00.

Foto: Reprodução Internet

Como e até quando posso fazer minha aposta na Mega Sena? As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) no dia do sorteio, seja nas casas lotéricas, através deste link na internet ou utilizando o aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários dos sistemas iOS e Android.

O volante, contendo seis dezenas escolhidas, tem o valor de R$ 5,00, e o anúncio das dezenas sorteadas ocorrerá às 20h. Vale destacar que a probabilidade de acertar todas as seis dezenas em uma aposta simples é de 50.063.860 para cada uma.

Como participar de um bolão oficial Além da opção de aposta individual, existe a possibilidade de participar de um bolão oficial, aumentando assim as chances de ganhar e compartilhar o prêmio em grupo.

Os bolões oficiais da Caixa estão disponíveis em qualquer lotérica, bastando preencher o campo específico no volante. Na Mega-Sena, os bolões têm um custo mínimo de R$ 15,00, com cada cota não podendo ser inferior a R$ 6,00.

Os bolões podem ser compostos por um mínimo de duas e um máximo de 100 cotas. A Caixa permite a criação de até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

É possível também adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas, podendo haver uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Outra alternativa é participar dos jogos através do site Loterias Online da Caixa. Embora a compra de bolões não seja permitida pelo site, é possível escolher entre seis opções de combos de jogos. Os jogadores podem optar por visualizar os números escolhidos ou utilizar o formato "Surpresinha", no qual o sistema faz a seleção aleatória dos números da aposta.

Da Redação com Valorinveste