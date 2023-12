WhatsApp lança recurso de código secreto para proteger conversas; veja como ativar

O WhatsApp liberou nesta quinta-feira (30) uma nova opção para proteger conversas ocultas: um código secreto próprio para isso. O recurso já está sendo liberado gradualmente para todos os usuários.

Foto: Reprodução/Getty Images

Até então, para proteger as conversas do WhatsApp, só era permitido usar a mesma senha e biometria (digital ou facial) usadas para liberar a tela do celular. O método não garante tanta privacidade nos casos em que alguém sabe a senha de desbloqueio do smartphone. Além disso, mesmo sem acessar mensagens ocultas, outra pessoa pode saber que há uma pasta secreta ao deslizar para baixo a lista de conversas do WhatsApp.

Com o código secreto, é possível definir uma senha única diferente daquela usada para desbloquear o telefone. Para criar um código secreto, é preciso ter ao menos uma conversa oculta.

Se você ainda não tiver siga os seguintes passos:

Abra uma conversa

toque no nome do seu contato no topo da tela

clique em "Conversas ocultas" e ative a opção para esconder o bate-papo.

Depois, siga esses passos:

Deslize a lista de conversas do WhatsApp para baixo para exibir a aba de conversas secretas.

Clique em "Conversas ocultas".

Nessa aba, toque no ícone de três pontinhos que aparecem no topo da tela.

Clique em "Configurar as conversas ocultas" e selecione a opção de inserir o código secreto.

Depois de criar o código secreto, você precisará digitá-lo sempre que quiser abrir uma conversa oculta.

O WhatsApp também liberou uma nova opção para esconder o status de "online". P

ara isso, siga esses passos:

Clique em "Configurações".

Depois clique em "Privacidade".

Após clique em " Visto por ultimo e online".

E na parte do "Quem pode me ver quando estou online"

Selecione "Mesmo que 'visto por ultimo' ".

Se no seu Visto por ultimo, estiver selecionado a opção "Ninguém", no online ninguem também ira ver quando voce estiver online.

Da redação

Fonte: TechTudo