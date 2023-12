FGTS libera saque extra para trabalhadores nascidos em dezembro

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vai liberar um saque extra para trabalhadores nascidos em dezembro. O benefício faz parte da modalidade de saque-aniversário, em que anualmente a Caixa Econômica Federal libera de 5% a 50% do saldo disponível na conta, e inclui uma parcela bônus.

Foto: Reprodução/Getty Images

Para receber o saque extra, os trabalhadores nascidos em dezembro devem ter aderido à modalidade de saque-aniversário até o dia 31 de dezembro. O valor do saque será creditado na conta corrente cadastrada no aplicativo do FGTS.

O cálculo do valor do saque é feito com base no saldo disponível na conta do trabalhador, aplicando as seguintes alíquotas e parcelas bônus:

Até R$ 500,00: 50%, sem parcela adicional;

De R$ 500,01 a R$ 1.000,00: 40%, com parcela adicional de R$ 50,00;

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00: 30%, com parcela adicional de R$ 150,00;

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00: 20%, com parcela adicional de R$ 650,00;

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00: 15%, com parcela adicional de R$ 1.150,00;

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00: 10%, com parcela adicional de R$ 1.900,00;

Acima de R$ 20.000,01: 5%, com parcela adicional de R$ 2.900,00.

Para aderir à modalidade de saque-aniversário, o trabalhador deve acessar o aplicativo do FGTS e fazer login. Em seguida, selecionar a opção “Saque-aniversário” e confirmar a alternativa. Depois, clicar em “Mudar sistemática de saque”, aceitar os termos e condições e cadastrar uma conta corrente para receber o benefício.

A adesão à modalidade de saque-aniversário é irreversível por um período de dois anos.

Da redação

Fonte: FDR