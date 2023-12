Novas regras para os feriados de 2024: veja as mudanças e os setores impactados

O Governo Federal publicou uma portaria que altera as regras para trabalho em feriados no Brasil. As mudanças passam a valer em março de 2024 e afetarão diversos setores da economia.

Até agora, as regras eram mais flexíveis. Para que o trabalho fosse liberado, a única exigência era um comunicado antecipado realizado pelo empregador. Além disso, também era preciso respeitar os direitos de folga e a escala de trabalho.

As principais alterações trazidas pela portaria incluem:

O trabalho em feriados agora requer previsão específica na convenção coletiva, diferentemente da legislação anterior sob o governo Bolsonaro, que simplificava o processo;

Anteriormente, bastava um aviso prévio do empregador para a liberação do trabalho em feriados, com respeito aos direitos de folga e à escala de trabalho;

A liberação do trabalho em feriados agora está condicionada à existência de previsão na convenção coletiva, geralmente acompanhada de compensações financeiras adicionais;

No caso dos domingos, a autorização do funcionamento, se permitida por lei municipal, dispensa a necessidade de norma coletiva

O Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destaca que a negociação entre trabalhadores e empregadores será retomada para avaliar as novas regras

A nova portaria afeta diversas atividades comerciais.

Veja quais atividades não terão mais autorização para liberar o trabalho aos feriados:

Varejistas de peixe;

Varejistas de carnes frescas e caça;

Varejistas de frutas e verduras;

Varejistas de aves e ovos;

Varejistas de produtos farmacêuticos (farmácias, inclusive manipulação de receituário);

Outras atividades sofreram com a revogação parcial das atividades. São elas:

Mercados;

Comércio varejista de supermercados e de hipermercados focados na venda de alimentos;

Comércio em hotéis;

Comércio em geral;

Atacadistas e distribuidores de produtos industrializados;

Revendedores de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares.

As novas regras podem ter um impacto significativo na economia. Segundo especialistas, elas podem reduzir o número de empregos e o faturamento de empresas que precisam funcionar aos feriados.

No entanto, há também quem defenda que as novas regras são positivas, pois protegem o direito ao descanso dos trabalhadores.

