Não recebeu a primeira parcela do 13º salário? Saiba o que fazer

Trabalhadores que não receberam a primeira parcela do 13º salário até o dia 30 de novembro devem tomar algumas medidas para garantir o pagamento.

Foto: Reprodução/Getty Images

O prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário terminou no dia 30 de novembro. No entanto, alguns trabalhadores ainda não receberam o abono natalino.

Em caso de atraso, a empresa fica passível de multas e sanções. No entanto, antes de acionar a Justiça, é recomendável seguir algumas etapas.

Converse com o setor de Recursos Humanos ou o empregador. É essencial tentar resolver a questão de forma amigável.

Caso a negociação dê errado, reúna provas e documentação que comprovem sua relação de trabalho com a empresa.

Depois disso, registre uma reclamação no Ministério do Trabalho ou Sindicato.

Se mesmo assim não resolver, procure orientação jurídica.

É comum que as empresas optem por liberar o valor do 13º salário em duas cotas. O primeiro pagamento, que acontece até novembro, é referente a 50% do valor total do abono natalino.

A segunda parcela, paga em dezembro, conta com outros 50%. No entanto, o repasse conta com descontos relativos ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e do Imposto de Renda.

Para calcular o 13º salário, é preciso multiplicar:

1/12 do valor do salário bruto x número de meses trabalhados no ano = 13º.

Os trabalhadores que não receberam a primeira parcela do 13º salário devem tomar as medidas necessárias para garantir o pagamento. Caso a empresa não resolva a questão de forma amigável, é possível registrar uma reclamação no Ministério do Trabalho ou Sindicato.

Da redação

Fonte: FDR