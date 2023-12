Exército brasileiro envia 20 blindados para Roraima em meio à disputa entre Venezuela e Guiana

O Exército brasileiro enviou 20 blindados para Roraima, em meio à tensão na fronteira entre o Brasil, a Venezuela e a Guiana. A medida foi tomada após a Venezuela realizar um referendo no último domingo (3), no qual a maioria dos venezuelanos aprovou medidas que podem resultar na anexação de parte do território de Essequibo, que é rico em petróleo e fica na Guiana.

Foto: Reprodução/Getty Images

O referendo foi considerado uma violação do Acordo de Genebra, de 1966, que estabeleceu as fronteiras entre a Venezuela e a Guiana. A Guiana, que considera a consulta popular uma ameaça à sua integridade territorial, busca ajuda internacional, o que a Venezuela vê como interferência em seus assuntos internos.

O Exército brasileiro reforçou o contingente em Pacaraima, a cidade de Roraima mais próxima da Venezuela. A unidade militar da cidade passou de 70 para 130 militares. A intenção é impedir o trânsito de militares da Venezuela em território brasileiro.

Os 20 blindados enviados pelo Exército brasileiro são do modelo Leopard 1A1, que foram adquiridos da Alemanha em 2020. Os veículos têm capacidade de transportar até 11 militares equipados e são equipados com canhões de 105 milímetros.

O governo brasileiro tem buscado evitar o conflito entre a Venezuela e a Guiana. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse esperar “bom senso” em relação ao plano da Venezuela para anexar o território de Essequibo.

A tensão na fronteira entre os três países é uma preocupação para o Brasil, que tem interesses econômicos na região. A Guiana é um dos países com as maiores reservas de petróleo per capita do mundo.

Da redação

Fonte: O Tempo