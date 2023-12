Confira o calendário de pagamento do INSS em 2024

Na última sexta-feira, 8 de dezembro, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas ao longo de 2024. As datas são determinadas pelo último número do cartão de benefício, desconsiderando o dígito após o traço.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

Os primeiros pagamentos terão início em 2 de janeiro para beneficiários com número final 6, que recebem mais de um salário mínimo. Estes pagamentos correspondem aos benefícios de dezembro de 2023 e são efetuados no mês seguinte.

Para os beneficiários que recebem um salário mínimo, os pagamentos dos benefícios de 2024 começarão em 25 de janeiro. Já para aqueles que recebem mais do que um salário mínimo, o pagamento terá início em fevereiro.

Em novembro, o INSS contava com aproximadamente 40 milhões de beneficiários, sendo cerca de 5,6 milhões de beneficiários assistenciais e aproximadamente 33,4 milhões de previdenciários. A maioria, cerca de 26,2 milhões, recebe até um salário mínimo, enquanto 12,9 milhões têm benefícios acima desse valor.

Como consultar os valores?

Os aposentados e pensionistas do INSS podem consultar os valores que irão receber por meio do site Meu INSS ou pelo aplicativo com o mesmo nome. Depois de fazer o login, basta clicar em “extrato de pagamento”.

Caso o beneficiário não tenha internet, é possível consultar o extrato por meio da central de atendimento por telefone. Basta discar 135. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

da redação