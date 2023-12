Bancos anunciam dinheiro extra para brasileiros; saiba como consultar

O Banco Central anunciou que tem R$ 7,5 bilhões disponíveis para resgate por pessoas físicas e jurídicas. O dinheiro é referente a valores esquecidos em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras.

Foto: Reprodução/ Internet

Para consultar se você tem direito ao dinheiro extra, basta acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br e fazer login com a conta Gov.br (nível prata ou ouro). Se você ainda não tem conta nesse nível, deve fazer o cadastro ou aumentar o nível de segurança no site Gov.br.

Após consultar os valores a receber, você deverá escolher a opção de resgate. Se optar pelo Pix, o dinheiro será depositado em sua conta em até 12 dias úteis. Se não tiver Pix, será preciso entrar em contato com a instituição financeira para combinar outra forma de retirada.

O Banco Central aconselha os cidadãos a não deixar para criar a conta e ajustar o nível de segurança no dia de agendar o resgate. Também é importante ficar atento à fila virtual que pode ser formada no site do BC.

Tem direito ao dinheiro extra quem:

Teve conta em banco, consórcio ou outra instituição financeira;

Não transferiu os valores para outra conta ou instituição;

Não recebeu o dinheiro por algum motivo.

Para resgatar o dinheiro extra, siga os passos abaixo:

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br.

Faça login com a conta Gov.br (nível prata ou ouro).

Leia e aceite o termo de responsabilidade.

Verifique o valor a receber, a instituição que deve devolver o valor e a origem (tipo) do valor a receber.

“Solicitar por aqui”: para devolução do valor via Pix, em até 12 dias úteis. “Solicitar via instituição”: voltado para usuários que não têm Pix. Neste caso, será preciso entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de retirada.



Os canais de atendimento da instituição financeira vão aparecer na tela de informações dos valores a receber.

Da redação

Fonte: FDR