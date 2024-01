Atenção quem é MEI: veja o novo valor da contribuição mensal e quando pagar

Com o aumento do salário mínimo para R$ 1.412 em 2024, os Microempreendedores Individuais (MEIs) também enfrentam um ajuste nas contribuições previdenciárias mensais. A contribuição para o MEI em geral subiu de R$ 66 para R$ 70,60 (5% do salário mínimo), enquanto para o MEI caminhoneiro, o valor passou de R$ 158,40 para R$ 169,44 (12% do salário mínimo).

Imagem ilustrativa

O pagamento regular dessa contribuição é crucial para garantir aos MEIs benefícios previdenciários como aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, pensão por morte e salário-maternidade, conforme explicado pelo Sebrae. Essa contribuição é efetuada por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que também engloba outros impostos devidos pelos MEIs.

Adicionalmente, MEIs envolvidos em atividades sujeitas ao ICMS (comércio e indústria) enfrentam um acréscimo de R$ 1 no DAS. Para aqueles envolvidos em atividades sujeitas ao ISSQN (prestadores de serviços), a soma é de R$ 5. Caso o empreendedor realize ambos os tipos de atividade, é necessário pagar ambos os impostos, resultando em um acréscimo de R$ 6 na contribuição mensal.

Consequentemente, em 2024, o MEI em geral pagará entre R$ 71,60 e R$ 76,60 mensalmente, dependendo de sua atividade. No caso do MEI Caminhoneiro, os valores variam da seguinte forma, segundo informações do Sebrae:

Municipal: R$ 174,44

Fora do município (intermunicipal, interestadual, internacional): R$ 170,44

Produtos perigosos: R$ 175,44

Mudanças: R$ 175,44

O vencimento do DAS ocorre todo dia 20 de cada mês e pode ser gerado no Portal do Simples Nacional ou pelo App MEI (disponível para iOS e Android). Há diferentes opções de pagamento, incluindo boleto, PIX, débito automático, entre outras alternativas.

Da Redação com G1