Pneus calibrados, uma segurança no verão para evitar desgaste e acidentes

Com a temporada de verão e férias em alta, muitas pessoas pegam a estrada em busca de um merecido descanso. No entanto, para garantir uma viagem tranquila, é essencial prestar atenção aos detalhes do veículo, especialmente à calibragem dos pneus, um ponto frequentemente esquecido, mas crucial para uma jornada segura.

Imagem ilustrativa

A temperatura ambiente afeta a pressão interna dos pneus, podendo aumentá-la devido à expansão do ar comprimido, que contém moléculas de água. Isso pode resultar em pressão excessiva, comprometendo a aderência e a estabilidade do veículo. Pneus com pressão inadequada estão sujeitos a desgaste irregular, e em estradas quentes, o desgaste pode ser ainda mais acentuado, reduzindo a vida útil dos pneus.

Cuidados fundamentais:

Verificação regular: É crucial checar a pressão dos pneus regularmente, preferencialmente quando estão frios para leituras mais precisas. Alguns veículos possuem o sensor TPMS (sistema de monitoramento de calibragem dos pneus), indicando quando é necessário verificar a calibragem. Consulta ao manual do veículo: O manual do proprietário oferece a pressão recomendada para os pneus com as medidas originais do veículo, garantindo uma calibragem adequada. Adaptação às condições climáticas: Em dias mais quentes, ajustar a pressão conforme as recomendações do fabricante para condições climáticas específicas é importante. Alguns veículos têm diferentes tipos de calibragem para situações variadas. Aferição correta do calibrador: Ter um medidor de pressão de pneus confiável e calibrado é crucial para leituras precisas e manutenção adequada da pressão. Consulta a profissionais: Em caso de dúvidas ou problemas, é essencial buscar orientação de um profissional qualificado para garantir a calibragem correta.

Calibrar com nitrogênio:

Uma alternativa para reduzir a frequência de calibragem dos pneus é utilizar nitrogênio. Essa opção minimiza as variações na pressão, mantendo os pneus com uma pressão mais estável por um período prolongado em comparação com o ar comum.

Da Redação com O Tempo