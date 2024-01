WhatsApp introduz editor de figurinhas para iPhones e iPad

O WhatsApp está introduzindo gradualmente, a partir desta quinta-feira (11/1), um editor de figurinhas integrado ao aplicativo de mensagens para dispositivos Apple. O lançamento será realizado ao longo das próximas semanas, sendo exclusivo para iPhones e iPads, e não abrange celulares Android, conforme informado pela empresa de tecnologia.

Imagem ilustrativa

Usuários de iPhone ou iPad agora têm a capacidade de utilizar fotos pessoais ou de amigos para criar conteúdo e se comunicar por meio de figurinhas. A nova ferramenta permite também a personalização de stickers já existentes. O editor de figurinhas está acessível a todos no WhatsApp Web.

A Meta, empresa proprietária do aplicativo, destaca que com essa novidade, os usuários podem criar suas próprias figurinhas sem a necessidade de arrastar e soltar imagens de suas galerias ou recorrer a aplicativos de terceiros não oficiais, mantendo a segurança da criptografia de ponta a ponta do WhatsApp.

O recurso combina a funcionalidade de corte automático, utilizando inteligência artificial, com outras ferramentas de edição, como inclusão de texto e desenho, em uma dinâmica semelhante ao editor de stories do Instagram (também da Meta). Após ser enviada pela primeira vez, a figurinha é automaticamente armazenada na bandeja de stickers para ser reutilizada.

Como criar

O processo para criar uma figurinha envolve abrir a bandeja de figurinhas, selecionar o ícone de sticker à direita da caixa de texto, escolher 'criar sticker' e selecionar uma imagem da galeria. Os usuários podem então personalizar a figurinha escolhendo um recorte, adicionando texto, outros stickers ou desenhos antes de compartilhá-la em suas conversas.

Como editar uma figurinha existente

Abra sua bandeja de figurinhas, o ícone de sticker à direita da caixa de texto

Pressione e segure a figurinha que deseja editar e selecione 'editar sticker'

Personalize sua figurinha adicionando texto, outros stickers ou desenhando nele Enviar

Da Redação com O Tempo