Helicóptero desaparecido em SP é encontrado após 12 dias de buscas

Equipes de buscas localizaram nesta sexta-feira (12), em Paraibuna (SP), o helicóptero que desapareceu com quatro pessoas em São Paulo. A aeronave foi encontrada em uma área de mata, mas não há informação sobre o estado de saúde dos ocupantes.

O helicóptero havia desaparecido no último dia 31 de dezembro, quando saía da capital paulista com destino a Ilhabela, no Litoral Norte. A aeronave não chegou ao local de destino e foi procurada por autoridades durante 12 dias.

Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) cumpriram mais de 135 horas de voo ao longo das buscas, que abrangeram uma área total de cinco mil quilômetros quadrados. As buscas se concentravam na região da Serra do Mar, entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.

As quatro pessoas que estavam na aeronave são:

Luciana Rodzewics, de 45 anos;

Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos (filha de Luciana);

Raphael Torres, 41 anos (amigo de Luciana e Letícia);

Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos (o piloto).

