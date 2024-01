ATUALIZAÇÃO: PM confirma o falecimento das quatro pessoas em helicóptero que caiu em SP: 'Todos estão mortos'

A Polícia Militar de São Paulo confirmou nesta sexta-feira (12) que todas as quatro pessoas que estavam a bordo do helicóptero que desapareceu em São Paulo no dia 31 de dezembro morreram. A aeronave foi encontrada na manhã desta sexta-feira em uma região de mata em Paraibuna, no Vale do Paraíba.

As vítimas eram uma mãe e sua filha, de 45 e 20 anos, um amigo delas, de 41, e o piloto, de 44. A aeronave saiu da cidade de São Paulo e tinha como destino Ilhabela, no Litoral Norte do estado.

De acordo com o comandante da Aviação da Polícia Militar de SP, coronel Ronaldo Barreto de Oliveira, a aeronave não tinha caixa preta ou algum tipo de localizador.

A identificação do sinal de celular dos passageiros pela Polícia Civil fez com que a PM conseguisse reduzir a área de busca de 5 mil quilômetros quadrados para um raio de 12 quilômetros.

O helicóptero foi localizado pela PM às 9h15. Em seguida, um grupo que fazia as buscas precisou descer de rapel até o local do acidente.

A Força Aérea Brasileira (FAB) também foi acionada para investigar as causas do acidente.

