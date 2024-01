3,7 MILHÕES: Nordeste é a região com maior número de bloqueios do Bolsa Família após pente-fino do governo Lula

Após um pente-fino nos cadastros do Bolsa Família realizado pelo governo Lula, a região Nordeste foi a mais impactada, com 3.762.332 famílias deixando de receber o benefício. Em seguida, a região Sudeste teve 3.023.165 cortes.

Foto: Ricardo Stuckert / vermelho.org.br

As maiores concentrações de cortes ocorreram no Nordeste, com 3.762.332 famílias afetadas, e no Sudeste, com 3.023.165. Atualmente, 21 milhões de famílias são beneficiárias do programa, sendo 9,4 milhões no Nordeste e 6,2 milhões no Sudeste. São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro foram os únicos estados a ultrapassarem a marca de um milhão de benefícios cortados.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informou que os cortes visam corrigir inconsistências nos cadastros, como informações desatualizadas sobre renda ou composição familiar. A medida desagradou os prefeitos dos municípios, que alegam arcar com as consequências dos bloqueios. No total, 8.423.205 beneficiários foram retirados do programa em todo o país.

da redação com informações da Revista Ceará