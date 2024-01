Caso Marielle: autor de disparos fecha acordo de delação com PF

Ronnie Lessa, acusado de matar a ex-vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e o motorista Anderson Gomes, fechou um acordo de delação com a Polícia Federal. No entanto, a colaboração dele ainda precisa ser homologada no Superior Tribunal de Justiça (STJ). As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Foto: TV Globo / reprodução

Lessa, ex-sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, fez os disparos contra Marielle e Anderson. A delação do preso é vista como fundamental por investigadores para chegar aos nomes de possíveis mandantes dos assassinatos. O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, afirmou que o caso terá um desfecho ainda neste primeiro trimestre de 2024.

Marielle foi morta a tiros em 14 de março de 2018, no bairro do Estácio, localizado na região central da capital fluminense. A vereadora, que saía de um evento com mulheres negras, foi morta com quatro disparos na cabeça. Anderson Gomes, motorista do carro que a transportava pela cidade, foi atingido por três projéteis nas costas e também morreu.

Ronnie Lessa, que está preso desde março de 2019, é apontado como o principal suspeito da autoria dos assassinatos. Segundo Élcio de Queiroz, que dirigia o carro com Ronnie Lessa e já fez delação à PF no ano passado, Lessa foi o autor dos disparos que mataram Marielle e Anderson.

Com Correio Braziliense