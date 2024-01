'Black Friday do turismo': Governo Federal cria feirão com ofertas e descontos no setor

Para aquecer o setor, o governo federal anunciou a realização de um feirão com ofertas e descontos para passagens aéreas e pacotes turísticos. Chamado de Feirão Nacional do Turismo, o projeto seria uma "black friday" extemporânea. O projeto foi anunciado nessa segunda-feira (22) pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, em coletiva conjunta com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Foto: Pixabay / ilustração

Em entrevista para o portal especializado Mercado e Eventos, Celso Sabino explica como será este programa: “Esse Feirão Nacional do Turismo vai acontecer simultaneamente em todas as capitais num final de semana, de sexta à noite até domingo. Vamos reunir em todas as capitais os atrativos turísticos daquele estado, por exemplo, na Bahia, lá no Centro de Convenções em Salvador, vamos montar todos os atrativos baianos. A verdade é que muitos baianos não conhecem todos os atrativos da Bahia, muitos pernambucanos, não conhecem toda a diversidade de Pernambuco e isso se repete em todos os estados”, avalia o ministro.

De acordo com ele, trata-se de um evento voltado ao público interno de cada estado, mas que permitirá que as pessoas também conheçam outros destinos. “Cada feirão poderá contar com estandes de outros estados, desde que haja um convênio entre os destinos, por exemplo, se a Bahia quiser ter um estande em Pernambuco, então Pernambuco terá um estande no feirão da Bahia”, explica Sabino.

Segundo ele, cada Feirão vai reunir operadoras, companhias aéreas, além dos atrativos para que todos cidadãos possam conhecê-los. “Nosso Feirão vai acontecer nacionalmente, simultaneamente, em todas as capitais. Já conversamos também com os bancos. O Banco do Brasil vai estar presente também para quem quiser fazer financiamento do seu pacote turístico. O público vai sair do evento com sua viagem de férias comprada”, prevê.

Para quem não conseguir ir pessoalmente aos eventos, o MTur organizará uma versão online. “Teremos também uma versão online desse Feirão, então ao mesmo tempo que ele será físico, nós vamos ter, através do site do ministério, a versão digital”, finaliza o ministro.

O Feirão Nacional do Turismo vai acontecer entre os dias 17 e 19 de maio.

Da redação com Itatiaia e Mercado & Eventos