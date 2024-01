PMRv faz alerta aos condutores sobre prazo e relevância do exame toxicológico

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) anuncia que, a partir de 28/01/24, iniciará as fiscalizações do Exame Toxicológico para condutores das categorias C, D ou E com idade inferior a 70 anos. Aqueles que estiverem com o exame irregular poderão ser autuados.

Imagem: Webterra

A infração pode resultar em uma multa no valor de R$1.467,35, além da perda de 7 pontos na habilitação.

O propósito dessa legislação é prevenir que motoristas conduzam veículos sob o efeito de substâncias ilícitas, colocando vidas em risco.

As condutas que caracterizam a infração são:

Dirigir veículo sem realizar o exame toxicológico; Dirigir veículo com resultado positivo no exame toxicológico; Deixar de realizar o exame toxicológico após 30 (trinta) dias do vencimento do prazo.

Da Redação com Webterra